Лавров назвал хамством угрозы Вашингтона выслать посла России в США

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, в случае если Москва не выполнит несколько условий Штатов по выдаче виз охранникам американского посла в РФ.

"Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться, я не могу иначе назвать их заявления, что "если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединенных Штатов", если это хамство будет продолжаться, у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия", - заявил он в пятницу в интервью радиостанциям.