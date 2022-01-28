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Лавров назвал хамством угрозы Вашингтона выслать посла России в США

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, в случае если Москва не выполнит несколько условий Штатов по выдаче виз охранникам американского посла в РФ.

"Мы предупредили, что, если хамство будет продолжаться, я не могу иначе назвать их заявления, что "если вы охранников для посла не примете немедленно, мы Антонова попросим уехать из Соединенных Штатов", если это хамство будет продолжаться, у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия", - заявил он в пятницу в интервью радиостанциям.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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