Лавров: все будет в порядке, когда Киев начнет выполнять "Минск-2"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должен рассматриваться в контексте твердой линии России на то, чтобы заставить Киев выполнять минские договоренности. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад, заставить Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено, собственно, этим документом, одобренным Советом Безопасности ООН", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что в минских договоренностях идет речь о сохранении единства и территориальной целостности Украины.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит внесенный фракцией КПРФ проект обращения нижней палаты к президенту о признании ЛНР и ДНР.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.