Медведев заявил, что Россия не должна допускать попыток ограничить ее права в Арктике

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. России важно не допускать попыток со стороны других стран ограничить ее деятельность в Арктике. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

"У нас, действительно, есть особые права на Арктику, связанные именно с географическим положением, но с другой стороны этим нужно заниматься совместно. Чего мы точно не должны допустить, это попытки ограничить нас в этой сфере", - подчеркнул он.

Медведев обратил внимание на то, что деятельность России на северных территориях периодически пытаются ограничивать различного рода требованиями, например по использованию топлива или каким-то другим вопросам. "Но очень часто это носит просто ограничительный характер, для того чтобы не допустить нашего присутствия в Арктике или как-то нас ущемить, - пояснил он. - А у нас, действительно, в Арктике свой набор интересов".

Зампред Совбеза указал, что арктический регион является общим достоянием. Также он напомнил, что например в Арктическом совете помимо восьми стран-участниц присутствуют и наблюдатели, в числе которых международные организации. Поэтому некоторые задачи на этой территории общие, их невозможно выполнить России в одиночку, заметил Медведев.

"Но надо понимать, что арктический регион напрямую сопряжен с нашими границами и с нашими территориями. Не потому, что у нас какие-то экспансионистские задачи и представления, а потому, что так география устроена. Поэтому у нас особая миссия. И развитие Севморпути (СМП), и целый ряд экономических проектов в этом смысле исключительно важны", - указал он.

Тем более, что Северный морской путь и некоторые проекты в области энергетики, в том числе связанные с СПГ, это очень выгодно, и Россия может получать от них дополнительные средства, добавил зампредседателя СБ.

Экология и развитие Севморпути

Отвечая на вопрос, будет ли Москва единолично заниматься развитием СМП или привлекать зарубежных партнеров, Медведев напомнил, что маршрут пролегает по российским водам. "На самом деле, Севморпуть - это наш путь, потому что это путь в наших водах, и, в принципе, мы этим должны заниматься", - подтвердил он.

Однако это не означает, что к развитию СМП не нужно привлекать еще кого-то в качестве партнеров РФ, указал зампред Совбеза. "Это можно делать, но при понимании того, что юрисдикция и решения в этой сфере принимаются Российской Федерацией. Здесь другого быть не должно", - подчеркнул он.

Отдельно Медведев высказался об экологии на северных территориях. "В Арктике, к сожалению, накоплено довольно много всякой разной грязи", - констатировал он. "И этим нужно заниматься, и нашей стране в том числе. К сожалению, это раньше делалось бездумно, особенно в советский период, поэтому утилизация накопленного экологического ущерба - это очень важная задача", - уверен зампред СБ.

По его мнению, в сфере экологии и климата важно также наладить систему мониторинга, это комплексная задача.

Журналисты спросили зампредседателя Совбеза о работе возглавляемой им межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Они, в частности, напомнили, что одно из заседаний этой структуры планировалось провести непосредственно на Севере. Медведев подтвердил, что такие планы сохраняются, однако сейчас "вопрос в том, чтобы не подвергать никого неоправданному риску" с учетом пандемии.