Матвиенко заявила о беспрецедентно высоком уровне сотрудничества России и Казахстана

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сотрудничество России и Казахстана развивается в духе добрососедства и партнерства, важную роль в котором играют парламенты. Об этом говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на имя спикера Сената Казахстана Маулена Ашимбаева.

"Сегодня сотрудничество наших стран выведено на беспрецедентно высокий уровень и развивается в духе добрососедства, союзничества и партнерства. В этом тесном взаимодействии важная роль принадлежит парламентам. Дерево, которое имеет глубокие корни, никогда не засохнет. Уверена в нерушимости проверенной временем дружбы России и Казахстана. Вы и ваши коллеги всегда можете рассчитывать на всемерную помощь, поддержку и содействие со стороны российских парламентариев", - говорится в телеграмме, направленной Матвиенко по случаю дня рождения Ашимбаева.

Она пожелала спикеру Сената Казахстана здоровья, вдохновения, удачи и успехов в реализации самых смелых планов. "Вас отличают высокий профессионализм, твердость, целеустремленность, ответственный и самоотверженный подход к делу, а управленческий опыт и глубокие знания помогают решать сложные задачи и принимать взвешенные решения в самых непростых обстоятельствах. Знаю вас как инициативного руководителя, талантливого, эрудированного и неравнодушного человека", - написала председатель верхней палаты парламента.

Она добавила, что высоко ценит установившиеся между ними доверие и взаимопонимание. "Полагаю, что нам всегда удастся консолидировать позиции Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Сената Парламента Республики Казахстан, вырабатывать общую точку зрения на пути укрепления межпарламентского диалога. <...> Пусть ваши лидерские качества, созидательный потенциал и поддержка единомышленников станут прочной основой для новых достижений во имя мира и стабильности братского Казахстана", - пожелала Матвиенко.