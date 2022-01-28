Лавров шуткой прокомментировал инициативы из США о введении против него санкций

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров шуткой ответил на инициативы политиков США, которые предлагают ввести санкции против российского руководства.

В ходе интервью главы МИД российским радиостанциям главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян обратил внимание, что санкции США потенциально могут быть введены против руководства России. "Против вас даже, против президента [Владимира] Путина", - уточнил Бабаян.

"Что значит "даже"? Я что, недостоин, что ли?" - пошутил Лавров.

Журналист пояснил: "Я имею в виду, никогда же такого в истории не было, чтобы говорили о санкциях в отношении министра иностранных дел и президента. Это уже просто запредельная история".

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры предлагается ввести в отношении проекта "Северный поток - 2".