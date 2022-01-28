Лавров сообщил, что проведет телефонный разговор с главой МИД ФРГ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в пятницу проведет телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Когда мы закончим наш разговор, у меня будет телефонный контакт с ней", - сказал он в интервью радиостанциям.

Лавров отметил, что предупредил Бербок в ходе ее визита в Москву об ответных мерах в отношении германских СМИ, если ограничения на работу телеканала RT не будут сняты. "Я обязательно ей напомню [об этом в ходе телефонного разговора], так и планировал сделать", - добавил он.

"Здесь главное является то, что немцы пытаются поставить свои внутренние уложения, которые якобы не позволяют регистрировать государственные каналы выше своих международных обязательств по Европейской конвенции о трансграничном телевидении и всячески пытаются, по нашим данным, обосновать приоритет своего национального права, - указал министр. - Это опять будет так же, как с расширением НАТО: вот это мне нравится, а вот то, что я там обещал, я не буду делать".

Ранее, согласно информации RT, германский медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. В пресс-службе канала назвали действия регулятора неправомерными и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Позиция MABB до сих пор заключалась в том, что значительная часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине, поэтому контент, который распространяется на германскую аудиторию, должен находиться под юрисдикцией ФРГ. По мнению руководства RT DE, которое ссылается на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, лицензия, полученная в Сербии, дает ему право на вещание в 33 странах Европы.

17 декабря сообщалось, что медиарегулятор в ФРГ начал проверку в отношении российской сети RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии. 16 декабря телеканал RT сообщил, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT Deutsch в день начала его работы. 17 декабря Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с RT Deutsch на видеохостинге.