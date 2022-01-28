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Лавров сообщил, что новый посол РФ в Белоруссии Грызлов отправился в Минск

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новый российский посол в Белоруссии Борис Грызлов направился в Минск 27 января. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Вчера мы провожали в Белоруссию нового посла Бориса Грызлова, я вручал ему верительные грамоты, подписанные президентом, и на этой церемонии был и Владимир Семашко, посол Белоруссии в РФ. Я напомнил еще о таком направлении нашей совместной работы, как выравнивание прав наших граждан", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрызлов, Борис ВячеславовичБелоруссияРоссия
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