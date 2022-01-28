Лавров: РФ будет развивать связи с Латинской Америкой независимо от темы евробезопасности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия будет продолжать развивать отношения с государствами Латинской Америки независимо от хода диалога с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям в пятницу.

"Относительно наших связей со странами Латинской Америки и с Сербией, с Ираном, с Китаем, со многими другими государствами, которые ведут себя прилично на международной арене, не пытаются никому односторонне ничего навязывать, - всегда готовы искать взаимоприемлемые договоренности по любым проблемам. Эти отношения не подвержены какой-либо конъюнктуре, они у нас насыщенные", - отметил Лавров.

"Я заверяю вас, что, независимо от того, как пойдет развитие событий по проблеме евробезопасности, мы эти отношения будем поступательно наращивать", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Соединенные Штаты и НАТО в среду передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, которых Москва требует от Вашингтона и Брюсселя. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.