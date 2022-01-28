Лавров заявил о готовности принять Зеленского в РФ для обсуждения нормализации отношений

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президента Украины Владимира Зеленского готовы принять в России для обсуждения нормализации двусторонних отношений, но если украинский лидер намерен рассматривать вопросы Донбасса, то следует обратиться в контактную группу по соответствующей теме. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Президент [РФ Владимир Путин] сказал: если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима - и на эти действия, конечно, мы отвечали, - мы готовы, пожалуйста. Пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург - куда они договорятся. Если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению "нормандского формата" должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском", - указал глава дипведомства.