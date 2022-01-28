Лавров: создание в СНГ комиссии по правам человека позволит избежать нападок извне

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Предусмотренное Уставом СНГ создание комиссии по правам человека позволит контролировать ситуацию в этой сфере собственными силами без вмешательства западных структур. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Есть общее согласие начать работу такой комиссии при общем понимании того, что мы будем, прежде всего, сами заниматься вопросами прав человека на пространстве СНГ, чтобы суждение о состоянии прав человека на пространстве Содружества выносили сами страны СНГ, а не какие-нибудь западные структуры или структуры наподобие Европейского суда по правам человека, который уже давным-давно утратил, по-моему, способность опираться на принципы правосудия и политизирует свои решения с каждым годом и с каждым шагом все больше", - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вопросы, связанные с судьбами соотечественников на пространстве СНГ, должны решаться открыто и на взаимной основе. По его словам, создание комиссии по правам человека, как это предусмотрено Уставом СНГ, поможет также решению проблем на межнациональной почве.