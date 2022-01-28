Лавров: США заверяли Россию, что хотят поспособствовать выполнению минских соглашений

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. США в контактах с РФ подчеркивали, что не войдут в "нормандский формат", но хотят помочь с украинским урегулированием. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Я хочу верить, потому что мне и [госсекретарь США] Энтони Блинкен подтверждал, что они [США] хотят помочь в выполнении минских договоренностей. Его заместители говорили о том же, что они не будут входить в "нормандский формат", но хотят помочь. Если они заставят Киев [выполнить минские соглашения] - я думаю никто, кроме них, не сможет этого сделать, - мы, в общем-то, конечно же, будем удовлетворены таким результатом", - сказал Лавров.

При этом министр отметил, что Россия пока мало верит в готовность США повлиять на украинские власти в плане выполнения минских соглашений. "Идут поставки оружия. Некоторые хотели бы видеть в этих поставках оружия "подставку" тех, кто будет готов сорваться и начать бездумный вооруженный конфликт. Никто вроде не хочет, но есть небольшая группа людей, которая может на этом получить какую-то выгоду", - подчеркнул глава МИД РФ.

Как заявил Лавров, Германия и Франция не намерены заставлять украинские власти выполнять минские соглашения.

"Киев понял, что Берлин и Париж не будут его заставлять выполнять минские договоренности. Как сказал [президент Украины Владимир] Зеленский, нам [украинскому руководству] не нравятся минские договоренности, но они важны, поскольку позволяют сохранять санкции Запада против России. Обнаженный цинизм. Больше ничего. Но они понимают, что теперь им все можно делать. И его используют, Зеленского, его режим используют прежде всего американцы, чтобы нагнетать напряженность, привлекая своих "казачков" в Европе, которые им всячески подыгрывают в русофобских начинаниях", - добавил он.