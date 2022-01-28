Путин обсудит с Си Цзиньпином диалог России и США

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине на следующей неделе уделят значительное внимание темам диалога РФ и США, гарантий безопасности, стратегической стабильности в Европе. Такой прогноз в беседе с журналистами в пятницу дал пресс-секретарь главы российского государства РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике", - сказал представитель Кремля о предстоящих переговорах. "Это и стратстабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, России с НАТО, региональные проблемы", - перечислил Песков.