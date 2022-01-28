Кремль не знает о ситуации с россиянином, которого ФРГ подозревает в работе на разведку РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о ситуации с россиянином, задержанным в Германии и подозреваемым в работе на российскую разведку. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне германская прокуратура проинформировала о предъявлении обвинения в работе на российскую разведку задержанному в 2021 году в ФРГ гражданину РФ.

"Нам ничего не известно о каких-то задержанных людях в Германии. Мы не располагаем вообще информацией на этот счет", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию.

Согласно сообщению прокуратуры ФРГ, обвинение было предъявлено 9 декабря 2021 года гражданину России Ильнуру Н. Указывается, что он был задержан в Германии 18 июня прошлого года. Как говорится в заявлении прокуратуры, мужчина работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии. По данным ведомства, "интерес спецслужб" заключался якобы "в различных стадиях разработки европейской ракеты-носителя "Ариан" и в изучении исследовательских материалов подозреваемого".