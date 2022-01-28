Лавров заявил, что угроз американской стороне на встрече с Блинкеном в Женеве не было

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угроз американской стороне во время его встречи 21 января в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном не было.

"Напрасно вы думаете, что я утратил способность понимать происходящее. Я ничего ему не говорил. <...> Уверяю вас, что мы с ним обсуждали исключительно гарантии безопасности и затем я поставил вопрос о совершенно недопустимом и неприемлемом положении с нашими дипломатическими миссиями и предложил то, о чем мы договорились в итоге, через пару недель должно состояться очередное мероприятие между специалистами. Так что смею вас заверить - никаких угроз", - указал глава дипведомства в пятницу в интервью радиостанциям, комментируя тезис, что об эвакуации дипломатов США из Киева Блинкен стал заявлять после женевских переговоров и, возможно, там было сказано что-то резкое.