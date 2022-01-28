Лавров: западные СМИ не показывают реальную ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям в пятницу обратил внимание на то, что западная пресса делает обрывочные репортажи о том, как на самом деле обстоят дела на той стороне линии соприкосновения на востоке Украины, которая подконтрольна Киеву.

"Я опять и опять обращаюсь через вас к тем, кто может [оказать] какое-то влияние на западную журналистику и средства массовой информации: почему на той стороне линии соприкосновения на Донбассе, которую контролирует Киев, журналисты появляются раз в полгода спорадически и делают такие очень обрывочные репортажи?" - задался вопросом Лавров.

По словам Лаврова, было бы очень интересно посмотреть такие же репортажи от западных журналистов со стороны, контролируемой Киевом, какие делают по другую сторону линии соприкосновения российские журналисты. "[Российские СМИ] показывают результаты зверств, которые чинят вооруженные силы Украины, бомбя и детские сады, и поликлиники, и просто жилищный сектор, убивая людей. А [западные СМИ] показали бы просто жилищный сектор на той стороне. По данным ОБСЕ, в пять раз больше страдают мирные жители и гражданский сектор на той стороне, на которой ополченцы контролируют. Это о чем-то говорит", - подчеркнул глава МИД РФ.