Губернатора Иркутской области утвердили на пост секретаря реготделения "Единой России"

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в пятницу на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" утвердили на пост секретаря отделения, передает корреспондент ТАСС.

"По результатам тайного голосования голоса распределились следующим образом: за Кобзева Игоря Ивановича 124, за Перетолчина Виталия Владимировича - четыре", - огласил итоги голосования председатель счетной комиссии Артем Лобков.

Кобзев, который ранее был беспартийным, в ноябре 2021 года вступил в "Единую Россию", а в декабре стал временно исполняющим обязанности секретаря иркутского регионального отделения партии. До этого лидером иркутских единороссов был депутат Государственной думы Сергей Сокол. Он покинул этот пост в связи с переездом в Хакасию и избранием в Госдуму от этого региона.

Президент Владимир Путин назначил Кобзева временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области в декабре 2019 года. До этого он был заместителем главы МЧС России. В сентябре 2020 года Кобзев победил на выборах губернатора, он баллотировался в порядке самовыдвижения. На выборах депутатов Государственной думы осенью 2021 года возглавлял региональный список "Единой России", но, получив мандат, отказался от него.