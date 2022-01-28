Песков: Путин при контактах с Лукашенко обсуждает судьбу арестованных в Белоруссии россиян

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин при контактах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поднимает вопрос о судьбе российских граждан, которые содержатся под стражей в Белоруссии. Об этом в пятницу рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, никто не обходит это молчанием", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поднимается ли эта тема в ходе переговоров.

По словам Пескова, "судьба любого гражданина небезразлична для президента России, и судьба любого гражданина становится объектом обеспокоенности и заботы со стороны наших различных ведомств, разных ведомств в каждом конкретном случае". Он уточнил, что каждый раз это связано с разными причинами и обвинениями в отношении граждан РФ, с их разным статусом и набором гражданств, так как у некоторых есть гражданства разных стран, в том числе и Белоруссии. "Но каждый раз это становится предметом заботы, и никто не может оставаться индифферентным к этому. Это действительно так", - заключил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министерство будет следить за судьбой россиянки Веры Цвикевич, задержанной накануне в Белоруссии. По его словам, она стала 458-м гражданином РФ, содержащимся под стражей в Белоруссии.