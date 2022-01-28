Лавров заявил, что Запад по-прежнему не отвечает на запросы России по делу Навального

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Запад до сих пор не удовлетворил запросы российской стороны по делу Алексея Навального. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Мы до сих пор не получили ответ, кто прилетал за Алексеем Навальным, почему, судя по объективным данным, самолет, на котором его привезли из Омска, <...> был заказан за день до того, как ему стало нехорошо. Почему нет ответа на вопросы, которые были заданы в германском парламенте сугубо конкретно, фактологически?" - сказал он.

По словам министра, Германия сначала отказалась предоставлять информацию по этому делу из-за того, что она якобы является секретной военной информацией, а затем обоснованием стало нежелание Навального.

Глава российского внешнеполитического ведомства также прокомментировал требования адвоката Навального в адрес пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова доказать заявление о том, что Навальный сотрудничал с ЦРУ. "Доказательств каких? Посещали его сотрудники американской разведки в больнице, о чем Дмитрий Песков и сказал. А когда мы требуем доказательств [для] самого страшного обвинения, в покушении на человеческую жизнь, нам говорят: "Нет, он [Навальный] не хочет предоставлять", - добавил министр.

Помимо этого, Лавров отметил, что отравляющие вещества в анализах Навального обнаружили в клинике Бундесвера за три дня, что в данном случае невозможно сделать в столь сжатый срок. "Утверждения о том, что обнаружены были запрещенные отравляющие вещества в организме Алексея Навального, стали делаться после того, как в клинике Charite <...> ничего из запрещенного химической конвенцией не нашли, а обнаружили это все в клинике Бундесвера, причем за три дня всего-навсего. <...> И Германия, и Франция, и Швеция, и многие другие клятвенно говорили, что у них таких технологий нет. Нельзя, не имея технологий, за три дня обнаружить это вещество в организме человека - это любой мало-мальски грамотный химик знает", - пояснил дипломат.

"Пока я склоняюсь к тому, что у Запада никаких оснований не существует нас обвинять и все это затеяно с целью провокации", - заключил Лавров.

Об инциденте

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.