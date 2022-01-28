Путин обсудил с Совбезом обновление Концепции внешней политики России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности проект обновленной Концепции внешней политики РФ, которая учитывает произошедшие в последнее время изменения в мире.

"Министерство иностранных дел России подготовило проект обновленной редакции Концепции внешней политики Российской Федерации. Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования", - сказал глава государства на совещании в пятницу. По словам Путина, в документе МИД "учел последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет".

Президент обратил внимание на то, что "Совет безопасности России и его постоянное совещание так или иначе занимаются подготовкой документов стратегического планирования, причем в самых разных областях". "Но сегодня речь пойдет о зоне прямой ответственности Совета безопасности - о внешней политике", - указал глава государства. Он предложил выступить с докладом министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Ранее Путин говорил, что конкретные направления внешнеполитической, дипломатической работы планируется зафиксировать в готовящейся новой редакции концепции внешней политики. По его мнению, этот документ и утвержденная летом Стратегия национальной безопасности РФ будут являться дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств.

В совещании в пятницу приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, руководители обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.