Посольство РФ в Дублине опровергло данные о буферных зонах во время учений ВМФ в Атлантике

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Создание каких-либо буферных зон в районе предстоящих учений ВМФ России в северо-восточной части Атлантического океана не обсуждалось на встрече посла РФ в Ирландии Юрия Филатова с представителями рыболовецкой отрасли страны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу представитель российского посольства в Дублине, комментируя заявления ирландских рыболовов.

"После состоявшейся накануне встречи между послом и представителями ирландской Организации южных и западных производителей рыбы были сообщения о достижении некого "соглашения" по поводу каких-то "буферных зон" в районе предстоящих морских учений ВМФ России в Атлантическом океане, что неправда, - сообщили в диппредставительстве. - Посол внимательно выслушал обеспокоенности, высказанные ирландскими рыбаками, и объяснил им, что эти учения не нанесут никакого ущерба их интересам".

"Он также призвал их воздержаться от любых провокационных действий, которые могут нести в себе риски. В целом встреча была хорошей, продуктивной и привела к лучшему пониманию общей ситуации обеими сторонами", - сообщили в посольстве.

В четверг по итогам встречи глава Организации ирландских экспортеров рыбы и рыбопереработчиков Брэндан Берн сообщил, что было достигнуто понимание, "открывающее путь для сосуществования морских учений и рыболовного флота". При этом, согласно британскому телеканалу "Скай ньюс", он упомянул о буферных зонах, которые якобы могут быть созданы между двумя сторонами.

Опасения Дублина

Ранее ирландские рыболовы и члены правительства страны выступили с рядом заявлений о том, что опасаются потенциального ущерба для морской флоры и фауны в связи с проведением учений. В частности, говорилось о том, что активное использование гидроакустического оборудования может представлять опасность для представителей отряда китообразных.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин во вторник заявил, что республика "не приветствует" проведение военных учений в международных водах на расстоянии от ее берегов. По его словам, "тут есть экологическая проблема".

Позиция посольства

В понедельник посол РФ в Дублине заявил ТАСС, что у властей Ирландии нет никаких оснований для беспокойства по поводу учений ВМФ РФ, о которых "ирландская сторона была должным образом уведомлена", а все необходимые правила по части авиационной и морской безопасности соблюдаются. Дипломат назвал "крайне раздутой" историю с военно-морскими учениями в Атлантике, которые должны пройти в феврале в международных водах, но в то же время в исключительной экономической зоне Ирландии.

Филатов обратил внимание на то, что в Атлантике такие учения происходят регулярно и осуществляются не только Россией, но и другими странами.

Об учениях России

На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что в январе - феврале пройдет серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. В ведомстве подчеркнули, что основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. К участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.