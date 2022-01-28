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Путин подписал указ о создании Экспертно-координационного центра комиссий Госсовета

Центр создается для "обеспечения деятельности комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития" страны

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации "Экспертно-координационный центр комиссий Государственного совета РФ". Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Экспертно-координационный центр комиссий Государственного совета РФ", - говорится в указе. В нем уточняется, что центр создается для "обеспечения деятельности комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития" страны.

Учредителем от имени государства выступит Управление делами президента РФ, которому поручено утвердить состав некоммерческой организации. При этом необходимо предусмотреть, что "члены высшего органа управления некоммерческой организации и генеральный директор назначаются Администрацией президента РФ".

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