Путин подписал указ о создании Экспертно-координационного центра комиссий Госсовета

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации "Экспертно-координационный центр комиссий Государственного совета РФ". Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Экспертно-координационный центр комиссий Государственного совета РФ", - говорится в указе. В нем уточняется, что центр создается для "обеспечения деятельности комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития" страны.

Учредителем от имени государства выступит Управление делами президента РФ, которому поручено утвердить состав некоммерческой организации. При этом необходимо предусмотреть, что "члены высшего органа управления некоммерческой организации и генеральный директор назначаются Администрацией президента РФ".