Справороссы призвали к объединению все левые патриотические силы России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" призвал к объединению в единую силу все левые патриотические движения России. С таким заявлением справороссы выступили в пятницу.

"Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" призывает все левые и патриотические силы российской политики к консолидации и объединению в единую мощную политическую силу. Только мы и только вместе сможем добиться свободной и счастливой жизни для наших граждан, обеспечить процветание России", - говорится в заявлении, которое приурочено к годовщине манифеста в связи с объединением партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России".

Справороссы отмечают, что в течение прошедшего года была проделана большая работа, которую оценили избиратели, но признают, что "усилий явно недостаточно". "В главном органе представительной и законодательной власти в стране по результатам думских выборов, несмотря на успешные результаты партий "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ, расклад политических сил явно не в пользу человека труда и не позволяет осуществлять целенаправленную и комплексную социально-экономическую политику именно в его интересах", - отмечается в заявлении.

"Интересы страны и наших граждан требуют объединения всех левых и патриотических сил, что приведет к усилению практической помощи нуждающимся категориям населения, прекращению практики растаскивания голосов избирателей на всех уровнях выборов, совместному акцентированию политических усилий на важнейших проблемах, более качественному уровню кадров, представляющих левопатриотический вектор российской политики", - считают справороссы.

Ранее лидер справороссов Сергей Миронов сообщил ТАСС, что ведет переговоры с лидерами некоторых непарламентских партий по вопросу объединения.

28 января 2021 года лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении трех политических сил. 22 февраля 2021 года в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии.