МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что Москва внимательно изучит ответы Запада на ее предложения по гарантиям безопасности и уже после этого определится с дальнейшими действиями. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями", - говорится в сообщении.

Путин обсудил с Макроном российские предложения по гарантиям безопасности. Путин сообщил Макрону, что США и НАТО в ответах по предложениям РФ проигнорировали вопрос о принципе неделимости безопасности.

Путин обратил внимание Макрона на то, что в ответах США и НАТО по гарантиям безопасности не были учтены принципиальные озабоченности России.

Президенты договорились продолжить диалог по всему комплексу вопросов европейской безопасности. "В связи с председательством Франции в Совете ЕС в первом полугодии текущего года Макрон проинформировал Путина о подходах Парижа на общеевропейском треке. Условлено продолжить российско-французский диалог по всему комплексу вопросов европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Путин в разговоре с Макроном подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом минских соглашений.

Ядерная программа Ирана и атомная энергетика

Стороны констатировали, что Россия и Франция имеют близкие позиции по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Рассмотрено положение дел вокруг СВПД по иранской ядерной программе. Отмечена близость позиций России и Франции, которые активно выступают за продолжение международных усилий по сохранению и реализации СВПД, а также одобрившей его резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - отметили в Кремле.

Президенты России и Франции обсудили в том числе сотрудничество двух стран в сфере атомной энергетики. "Обсуждены некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики", - говорится в сообщении.

В целом, как отметили в Кремле по итогам разговора, "президенты России и Франции условились оставаться в тесном контакте".