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Эксперт: риторика послания Лукашенко направлена на мобилизацию белорусского общества

По словам генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, это послание одновременно было предостережением соседним странам о том, что любое вмешательство во внутренние дела Белоруссии будет рассматриваться как агрессия

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Рассуждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о войне, которыми изобиловало в пятницу его послание к парламенту и к народу, направлено в первую очередь на внутреннюю аудиторию и мобилизацию белорусского общества. Такое мнение в пятницу в разговоре с ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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"Военная риторика направлена на внутреннюю аудиторию. Это призыв населению сплотиться вокруг флага, поддержать национальное руководство. Еще это оправдание тех жестких мер, которые принимаются в отношении оппозиции. Мол, если мы живем по законам военного времени грань между оппозиционером и предателем становится очень тонкой", - сказал Кортунов.

При это, по его словам, это одновременно и предостережение соседним странам о том, что любое вмешательство во внутренние дела Белоруссии будет рассматриваться как агрессия со всеми вытекающими последствиями. Вместе с тем он не считает такую агрессию в отношении Белоруссии вероятной. "Не совсем понятно, кто и при каких обстоятельствах мог бы совершить это нападение. У нас союзные отношения, нападение на Белоруссию - это все равно, что нападение на Россию. То есть это большой европейский конфликт с возможностью перехода на глобальный уровень с использованием ядерного оружия", - добавил собеседник агентства.

Слова белорусского президента о развитии медицины и предоставлении каждому белорусу свободного дня для прохождения медицинского обследования аналитик назвал "заигрыванием с населением". "Сейчас он старается вновь укрепить свою электоральную базу и раздает обещания. Понятно, что он апеллирует в первую очередь к рабочему классу, пытается восстановить те позиции, которые он растерял в ходе событий 2020 года. И обращает в том числе внимание на фактор внешней угрозы, которая тоже влияет на возможности реализации тех самых социальных программ", - продолжил специалист.

Комментируя слова Лукашенко о том, что оппозиционеры могут вернуться в Белоруссию и просто заплатить штраф, Кортунов предположил, что вряд ли кто-то из представителей оппозиция оппозиции станет проверять это на практике. Вместе с тем он предположил, что это обращения может быть адресовано белорусским бизнесменам, выехавшим за границу. "Если говорить об информационном секторе, может быть, это призыв к ним репатриироваться и вернуться на территорию Белоруссии, но здесь тогда должны быть какие-то дополнительные стимулы. Просто так никто не вернется, только если почувствует, что здесь есть какие-то возможности, превосходящие те, что есть в других локациях", - отметил аналитик.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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