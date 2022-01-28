Эксперт: риторика послания Лукашенко направлена на мобилизацию белорусского общества

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Рассуждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о войне, которыми изобиловало в пятницу его послание к парламенту и к народу, направлено в первую очередь на внутреннюю аудиторию и мобилизацию белорусского общества. Такое мнение в пятницу в разговоре с ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Военная риторика направлена на внутреннюю аудиторию. Это призыв населению сплотиться вокруг флага, поддержать национальное руководство. Еще это оправдание тех жестких мер, которые принимаются в отношении оппозиции. Мол, если мы живем по законам военного времени грань между оппозиционером и предателем становится очень тонкой", - сказал Кортунов.

При это, по его словам, это одновременно и предостережение соседним странам о том, что любое вмешательство во внутренние дела Белоруссии будет рассматриваться как агрессия со всеми вытекающими последствиями. Вместе с тем он не считает такую агрессию в отношении Белоруссии вероятной. "Не совсем понятно, кто и при каких обстоятельствах мог бы совершить это нападение. У нас союзные отношения, нападение на Белоруссию - это все равно, что нападение на Россию. То есть это большой европейский конфликт с возможностью перехода на глобальный уровень с использованием ядерного оружия", - добавил собеседник агентства.

Слова белорусского президента о развитии медицины и предоставлении каждому белорусу свободного дня для прохождения медицинского обследования аналитик назвал "заигрыванием с населением". "Сейчас он старается вновь укрепить свою электоральную базу и раздает обещания. Понятно, что он апеллирует в первую очередь к рабочему классу, пытается восстановить те позиции, которые он растерял в ходе событий 2020 года. И обращает в том числе внимание на фактор внешней угрозы, которая тоже влияет на возможности реализации тех самых социальных программ", - продолжил специалист.

Комментируя слова Лукашенко о том, что оппозиционеры могут вернуться в Белоруссию и просто заплатить штраф, Кортунов предположил, что вряд ли кто-то из представителей оппозиция оппозиции станет проверять это на практике. Вместе с тем он предположил, что это обращения может быть адресовано белорусским бизнесменам, выехавшим за границу. "Если говорить об информационном секторе, может быть, это призыв к ним репатриироваться и вернуться на территорию Белоруссии, но здесь тогда должны быть какие-то дополнительные стимулы. Просто так никто не вернется, только если почувствует, что здесь есть какие-то возможности, превосходящие те, что есть в других локациях", - отметил аналитик.