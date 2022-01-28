Посол РФ в Душанбе не исключил новых волн беженцев из Афганистана в Таджикистан

ДУШАНБЕ, 28 января. /ТАСС/. Посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов не исключил новых волн беженцев, которые могут проникнуть на территорию Таджикистана из Афганистана. Как он отметил в пятницу в интервью ТАСС, спецслужбы Таджикистана и России постоянно работают над выявлением боевиков в рядах беженцев из Афганистана.

"В случае дальнейшего ухудшения ситуации в Афганистане, который сейчас переживает глубокий социально-экономический и гуманитарный кризис, в Таджикистан могут прийти новые волны беженцев. Уже сейчас таджикские власти совместно с международными партнерами во главе с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев разрабатывают соответствующие планы реагирования. Согласно им, в случае негативного развития событий в Афганистане еще 11-12 тыс. его жителей могут решиться на побег в Таджикистан к концу 2022 года", - отметил дипломат.

"Вместе с тем мы надеемся, что Душанбе удастся избежать нового массового наплыва беженцев, который потребовал бы серьезных финансовых затрат и большой организационной работой по их приему, проверке и размещению. Кроме того, всегда существует риск, что среди мирных беженцев могут оказаться потенциальные боевики и радикалы. Руководство Таджикистана, конечно же, прекрасно это понимает. Поэтому компетентные власти республики ведут постоянную оперативную работу на данном направлении, в том числе во взаимодействии с профильными российскими ведомствами", - сообщил посол.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле 2021 года объявил о решении завершить операцию американских ВС в стране. После этого боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуировали из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

МВД Таджикистана сообщало ранее, что в республике за последние 15 лет было зарегистрировано более 3 тыс. семей афганских беженцев, численность которых составляет 15 тыс. человек. Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном - 1 344 км.