Представители дипведомств РФ и Швейцарии обсудили евробезопасноть и Украину

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов провел в пятницу в Берне очередной раунд политических консультаций в формате координаторов российско-швейцарского сотрудничества и обсудил со статс-секретарем Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии Ливией Лой задачи обеспечения европейской безопасности и стратегической стабильности, а также ситуацию на Украине.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по наиболее важным пунктам международной повестки дня, включая тематику обеспечения европейской безопасности и стратегической стабильности, ситуацию на Украине, в Закавказье, в Белоруссии и в Сирии, а также по ряду других тем, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломаты подробно рассмотрели и текущее состояние двусторонних отношений. "Подчеркнут их содержательный характер. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в различных сферах, перспективные направления развития диалога", - отметили на Смоленской площади.

Стороны констатировали эффективное функционирование механизма консультаций между МИД России и ФДИД Швейцарии. "Утвержден план консультаций на 2022 год", - добавили в дипведомстве.