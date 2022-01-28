Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником Франции по Сирии ситуацию в арабской республике

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпосланник Франции по сирийскому урегулированию Бриджит Курми обсудили в пятницу по телефону гуманитарные и политические аспекты ситуации в Сирии.

"Состоялся обмен мнениями по сирийской проблематике с акцентом на гуманитарные и политические аспекты, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности ООН и отраженные в резолюциях 2254 и 2585 СБ ООН", - говорится в сообщении МИД России.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.