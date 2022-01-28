{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником Франции по Сирии ситуацию в арабской республике

Разговор состоялся по инициативе французской стороны

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпосланник Франции по сирийскому урегулированию Бриджит Курми обсудили в пятницу по телефону гуманитарные и политические аспекты ситуации в Сирии.

"Состоялся обмен мнениями по сирийской проблематике с акцентом на гуманитарные и политические аспекты, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности ООН и отраженные в резолюциях 2254 и 2585 СБ ООН", - говорится в сообщении МИД России.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Теги
СирияРоссияФранцияВершинин, Сергей Васильевич
Постпред РФ в Вене: переговоры по иранской ядерной сделке достигли продвинутой стадии
При этом их участники возьмут небольшой перерыв для консультаций в столицах, отметил Михаил Ульянов
Читать полностью