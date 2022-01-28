Эксперт: говорить о безоговорочной поддержке США особого статуса Донбасса не приходится

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не возражали бы, если автономия Донбасса будет сведена к минимуму, говорить о безоговорочной поддержке со стороны США особого статуса региона сейчас не приходится. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС в пятницу глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, формально, конечно, США поддерживают идею автономии Донбасса, поскольку она заложена в тексте минских соглашений. Кортунов обратил внимание на то, что сейчас никто из ответственных политиков, в том числе американских, не может сказать, что они выступают против минских соглашений, поскольку это уже часть международного права, они вошли в соответствующую резолюцию СБ ООН, которую поддержали и США.

Вместе с тем, по мнению аналитика, в Соединенных Штатах есть много людей, "которые к минским соглашениям относятся весьма критически". "Конечно, говорить о такой безоговорочной поддержке Соединенными Штатами автономии Донбасса не приходится. Думаю, что США не возражали бы, если бы эта автономия в итоге была сведена к минимуму, чтобы Донбасс не стал бы каким-то серьезным политическим противовесом Киеву, который мог бы помешать продолжению атлантической политике, проводимой сейчас Киевом", - сказал эксперт.

Кроме того, Кортунов отметил, что Соединенные Штаты не подписывали минские соглашения, они не являются участниками нормандского процесса. "То есть свобода рук у Вашингтона несколько больше, чем у Парижа и Берлина", - добавил аналитик.

Кортунов предположил, что позиция Вашингтона в отношении Украины будет в каком-то смысле антагонистической. "То есть США претендуют на роль лидера, как лидер они не могут устраниться полностью от украинской проблемы. Но при этом, мне кажется, в Вашингтоне есть понимание, что эта проблема в большей степени европейская, чем трансатлантическая, поэтому именно европейские страны должны взять на себя основную ответственность за ее решение", - заключил эксперт.