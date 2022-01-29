Посольство РФ: поставка Западом оружия Киеву подстрекает его на авантюры против Донбасса

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Передача Вашингтоном вооружений Киеву фактически подталкивает украинские власти к авантюрам против жителей Донбасса. Об этом говорится в комментарии посольства России в США, опубликованном в пятницу в Facebook .

"Американские власти изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине. Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство, - подчеркивается в сообщении. - Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись". "При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса. Сегодня ВСУ открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска", - отметили в посольстве.

"Вновь призываем Вашингтон заставить своих подопечных выполнять минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения", - заявили в российском диппредставительстве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.