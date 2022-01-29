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Иноагенты и реестр токсичного контента.

Иноагенты и реестр токсичного контента. Поручения Путина по итогам заседания СПЧ

© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), прошедшего 9 декабря 2021 года. ТАСС публикует краткий список поручений.

  • Проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра.
  • Продумать упрощение назначения соцвыплат для россиян, живущих в ДНР и ЛНР.
  • Рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете.
  • Улучшить механизм регистрации лиц без определенного места жительства.
  • До 1 июня рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за пытки.
  • Обобщить судебную практику по делам, связанным с превышением самообороны при посягательствах, не опасных для жизни, и подготовить разъяснения по этому вопросу.<
  • Проанализировать практику ареста обвиняемых в ненасильственных преступлениях.
  • Проанализировать соблюдение прав коренных народов в укрупненных регионах России.
  • Подумать над включением в педагогическое образование модулей, которые позволят на ранней стадии выявлять у детей девиантное поведение и оказывать им помощь.
  • Разработать методические рекомендации для упрощения выдачи кредитов НКО.
  • Предусмотреть в плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами.
  • Продумать финансирование расширения сети исправительных центров.
  • Провести проверки в сфере добычи китов.
  • Создать нужные условия для выращивания лесов на заброшенных сельхозземлях.
  • Изучить возможность компенсировать долги по ЖКХ сиротам.
  • Установить дополнительное пособие кавалерам трех орденов Мужества.
  • Рекомендовать правительству Москвы вернуть "Дом Анны Монс" в архитектурный облик города.
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