Иноагенты и реестр токсичного контента. Поручения Путина по итогам заседания СПЧ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), прошедшего 9 декабря 2021 года. ТАСС публикует краткий список поручений.
- Проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра.
- Продумать упрощение назначения соцвыплат для россиян, живущих в ДНР и ЛНР.
- Рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете.
- Улучшить механизм регистрации лиц без определенного места жительства.
- До 1 июня рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за пытки.
- Обобщить судебную практику по делам, связанным с превышением самообороны при посягательствах, не опасных для жизни, и подготовить разъяснения по этому вопросу.<
- Проанализировать практику ареста обвиняемых в ненасильственных преступлениях.
- Проанализировать соблюдение прав коренных народов в укрупненных регионах России.
- Подумать над включением в педагогическое образование модулей, которые позволят на ранней стадии выявлять у детей девиантное поведение и оказывать им помощь.
- Разработать методические рекомендации для упрощения выдачи кредитов НКО.
- Предусмотреть в плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами.
- Продумать финансирование расширения сети исправительных центров.
- Провести проверки в сфере добычи китов.
- Создать нужные условия для выращивания лесов на заброшенных сельхозземлях.
- Изучить возможность компенсировать долги по ЖКХ сиротам.
- Установить дополнительное пособие кавалерам трех орденов Мужества.
- Рекомендовать правительству Москвы вернуть "Дом Анны Монс" в архитектурный облик города.