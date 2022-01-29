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Олимпиада-2022 в Пекине
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Песков заявил, что Путин не планирует контакты с другими гостями на Олимпиаде

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря российского президента, полностью исключать этого нельзя
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСC
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами - гостями открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, поступают ли в Кремль запросы из других государств об отдельных беседах лидеров на полях этой церемонии.

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"Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц", - напомнил Песков. "Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется", - добавил он.

На уточняющий вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Игр, Песков ответил, что "в настоящее время в планах такой встречи нет". "Хотя полностью мы этого исключать не можем", - добавил пресс-секретарь.

"Но, повторяю, каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента Путина нет", - подчеркнул он.

Визит Путина в Китай запланирован на 4 февраля.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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