Учения ВМФ РФ перенесут за пределы исключительной экономической зоны Ирландии

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Минобороны России приняло решение перенести запланированные на начало февраля учения ВМФ РФ в северо-восточной части Атлантического океана за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Об этом говорится в сообщении, направленном ТАСС российским посольством в Дублине.

"В ответ на просьбы правительства Ирландии, а также обращения ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла. Еще раз подчеркиваем, что учения проводятся в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии", - говорится в документе.

Ранее ирландские рыболовы и члены правительства страны выступили с рядом заявлений о том, что опасаются потенциального ущерба для морской флоры и фауны в связи с проведением учений. В частности, говорилось о том, что активное использование гидроакустического оборудования может представлять опасность для представителей отряда китообразных.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин во вторник заявил, что республика "не приветствует" проведение российских военных учений, которые должны были пройти в международных водах и на существенном удалении от берегов страны, однако в пределах исключительной экономической зоны Ирландии. По его словам, "тут есть экологическая проблема".

Позиция посольства

В понедельник посол РФ в Дублине Юрий Филатов заявил ТАСС, что у властей Ирландии нет никаких оснований для беспокойства по поводу учений ВМФ РФ, о которых "ирландская сторона была должным образом уведомлена", а все необходимые правила по части авиационной и морской безопасности соблюдаются. Филатов обратил внимание на то, что в Атлантике такие учения происходят регулярно и осуществляются не только Россией, но и другими странами, и назвал всю историю "крайне раздутой".

В четверг он провел встречу с представителями ирландской рыболовецкой отрасли, которые после беседы заявили, что пришли к пониманию с посольством по поводу предстоящих учений. Посол также призвал ирландских рыболовов воздержаться от любых провокационных действий в районе учений.

Об учениях России

На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что в январе - феврале пройдет серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. В ведомстве подчеркнули, что основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. К участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.