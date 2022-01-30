Патрушев назвал "полной нелепостью" утверждения, что РФ угрожает Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Россия не хочет войны и никак не угрожает Украине, все утверждения властей США об обратном являются полной нелепостью. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который в воскресенье возложил на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге венок и цветы в память о жертвах блокады Ленинграда.

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"В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы", - сказал Патрушев, отметив, что "сами украинцы уже, в том числе официальные лица, заявляют" об отсутствии угрозы.

"Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца", - добавил секретарь Совбеза. По его словам, американцев не волнует, какие потери может понести каждая из сторон.

"<…> Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна, и те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления", - подчеркнул Патрушев.

Говоря о посещении Пискаревского кладбища и других мемориалов в память о жертвах Великой Отечественной войны, секретарь СБ РФ подчеркнул, что российская сторона должна показывать историческую правду и доводить до всех информацию, что такое развитие событий, как война, ей не подходит.