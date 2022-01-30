Патрушев сравнил роль СССР и США во Второй мировой, указав на число погибших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Вашингтон сейчас присваивает себе основные заслуги в победе над фашизмом, но все потери США во Второй мировой войне сравнимы с захоронениями советских воинов на одном только мемориальном Пискаревском кладбище в Петербурге. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который в воскресенье возложил на этом кладбище венок и цветы в память о жертвах блокады Ленинграда.

"Какую информацию сейчас распространяют? Что основные тяготы [несли] и основные заслуги в победе над фашизмом имеют США. Так вот для сравнения - только на этом мемориальном кладбище захоронено значительно больше людей, чем все потери США за время Второй мировой войны", - подчеркнул он.

В Петербурге, продолжил секретарь Совбеза, это не единственное такое кладбище. "Важное значение имеет снятие фашистской блокады. Но таких мест, о которых мы должны помнить, о Великой Отечественной войне, у нас в стране очень много", - сказал Патрушев.