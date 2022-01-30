Лавров считает, что США способны ради выгоды предать своих друзей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. США могут ради своей выгоды предать тех, с кем они дружили и сотрудничали. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале.

"Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали и кто обеспечивал их позиции в разных регионах мира", - сказал он.

Лавров в связи с этим напомнил о бывшем президенте Египта Хосни Мубараке. "Вашингтон пальцем не пошевелил, когда его арестовали, - подчеркнул министр. - Хотя он никуда не бежал, оставался в Египте после того, как ушел со своего поста. Долгое время его возили в суд в клетке".

"Посмотрите, что произошло в Афганистане. Много примеров, когда американцы руководствовались исключительно своими прагматичными, по-народному - эгоистичными, интересами", - отметил глава МИД РФ.