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Лавров заявил, что НАТО сложно назвать оборонительным альянсом

Министр иностранных дел России отметил, что РФ запросит разъяснений от НАТО и ОБСЕ по выполнению обязательств по безопасности
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс не может считаться оборонительным с учетом проведенных им операций в Югославии, Ливии и Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы программы "Воскресное время" на Первом канале.

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"В ответе, полученном из Брюсселя от [генерального секретаря НАТО] Йенса Столтенберга, гордо заявляется, что НАТО - оборонительный альянс. Оборонительным его трудно назвать. Не стоит забывать, что они почти три месяца бомбили Югославию, вторглись в Ливию, нарушив резолюцию СБ ООН и как вели себя в Афганистане", - сказал он.

По словам министра, после окончания холодной войны альянс по своей сути перестал быть оборонительным. "Когда шла холодная война и существовала Берлинская стена, было понятно, какую территорию оборонять. Стены не стало, в рамках ОБСЕ мы провозгласили вечную дружбу, неделимость безопасности, солидарность, договорились, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет других - они продолжают принимать страны", - указал Лавров.

Запрос НАТО и ОБСЕ

РФ направляет запрос НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности, заявил министр.

"Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, - сказал он. - Если не намерены, то объяснить почему. Это будет ключевым вопросом при определении наших дальнейших предложений, о которых мы будем докладывать президенту России Владимиру Путину".

Безопасность России

Россия не собирается оставаться в положении, когда ее безопасность ущемляется, заявил Лавров.

"У нас тоже есть свои интересы, факторы, жизнь. Она у всех одна. Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется", - отметил он.
По словам Лаврова, у России нет иллюзий и она хочет добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США и другими странами мира. "Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой", - добавил министр.

"В США политика "делается" целым рядом игроков. Там запутанная система, которая часто делает важнейшие вопросы глобальной безопасности и стабильности заложником внутрипартийных игр, интересов сенатора от того или иного штата. Любой закон можно "нагрузить" не относящимися к делу поправками. Они так привыкли жить. Но от этого другим не легче", - подчеркнул Лавров.

"В США каждые два года проходят выборы. Даже осенью 2021 года они говорили, что у них начинается главная задача - подготовиться к кампании осени 2022 года, будут выборы. Каждые два года у них происходят события, важные для будущего США. На международной арене они ссылаются на то, что надо учесть этот фактор", - добавил глава МИД РФ.

Слова Запада

Россия на своих ошибках знает, чего стоят слова Запада, и будет добиваться от него учета своих законных интересов, заявил министр.

По словам министра, сейчас Россия имеет серьезные проблемы потому, что Запад беззаботно и непорядочно поступил по отношению к российским интересам. "Могло быть иначе, но у истории нет сослагательного наклонения. Мы стали мудрее. Говорят, что учатся только на своих ошибках. Теперь мы знаем, чего стоят слова Запада, - отметил Лавров. - Будем добиваться не только заверений, политических обязательств "на бумаге", но и юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном, равноправном учете законных интересов Российской Федерации".

Лавров отметил, что отношения России и США в начале 1990-х годов казались абсолютно безоблачными. "Безусловно, был "налет" эйфории. Тем, кто определял внешнюю политику, казалось, что все проблемы решатся автоматически, так как Россия станет частью "цивилизованного" мира, западной культуры, архитектуры безопасности и получит сильную поддержку в разных областях", - добавил глава МИД РФ.

По словам министра, Запад в те времена укрепился в убеждении, что Россия теперь будет следовать курсу, отражающему его интересы, и так продолжалось достаточно долго в 1990-е годы. Однако, как указал Лавров, в начале 2000-х годов Россия восстановила историческое и национальное самосознание. "Запад стал обращать на это внимание и попрекать, что Россия отходит от "демократических принципов", - отметил он.

"Рубежом стала мюнхенская речь [президента России] Владимира Путина в 2007 году. В американских научных, политологических журналах появилась серия публикаций, где авторитетные авторы привлекают внимание к заявлению России в 2007 году о том, что у нее накопилось, и о растущем разочаровании отношением Запада к ее интересам. Прямо говорят, что тогда Путина не услышали", - добавил глава дипведомства.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. 26 января США и НАТО предоставили России свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как сообщил в четверг Лавров, ответы США не содержат позитивной реакции на главный вопрос - о недопустимости дальнейшего расширения НАТО.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияОтношения России и НАТОПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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