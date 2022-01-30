Эксперт: пусками ракет КНДР хочет привлечь внимание США и избавиться от санкций

СЕУЛ, 30 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Запуски ракет, осуществляемые КНДР на протяжении января, ставят целью привлечь внимание США и возобновить диалог на условиях Пхеньяна. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков, комментируя проведенные в воскресенье Пхеньяном испытания баллистической ракеты средней дальности.

Повышение градуса напряженности

"Северная Корея продолжает с достаточной интенсивностью повышать уровень политического давления, используя свою традиционную трехходовую схему: сначала создается ситуация кризиса, потом начинаются переговоры, в ходе которых Пхеньян соглашается на возвращение к докризисной ситуации, но только в обмен на нужные ей уступки противоположной стороны. И на третьем этапе она эти уступки получает либо не получает, тут уже как повезет, бывает и так, и так", - отметил Ланьков.

По его мнению, именно такая схема разыгрывается сейчас КНДР с немалой интенсивностью. При этом эксперт полагает, что некоторые из ракетных запусков могут иметь и чисто технические причины, однако по большей части вся эта беспрецедентная деятельность вызвана политическими причинами.

"Пхеньян хочет, чтобы администрация [президента США Джо] Байдена вернулась к переговорам и начала примерно там, где закончила администрация [Дональда] Трампа, то есть какой-то вариант предложенного северокорейцами Ханойского соглашения, подразумевающего обмен частичного замораживания и демонтажа ракетно-ядерного промышленного комплекса на частичное ослабление санкций", - указал Ланьков.

Он считает, что, поскольку американцы пока не идут на переговоры, уровень давления со стороны КНДР будет повышаться, однако до середины марта добровольный мораторий Пхеньяна на пуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания полностью и открыто нарушен не будет. "Во-первых, потому что это может стать проблемой для Олимпийских игр в Пекине, а зависимость Северной Кореи от Китая велика. Во-вторых, это может негативно повлиять на результаты предстоящих в марте президентских выборов в Южной Корее", - пояснил эксперт.

Политические последствия пуска

Эксперт считает, что новый ракетный пуск не будет иметь никаких последствий. "Скорее всего, мы будем иметь очередное заседание Совета Безопасности ООН, на котором либо не будет принято вообще никакой резолюции, либо будет принята беззубая резолюция, осуждающая действия Северной Кореи и подчеркивающая, что они являются нарушением предшествующих решений Совбеза", - полагает Ланьков.

С другой стороны, указал он, вероятность того, что в нынешней ситуации президент США Байден, теряющий популярность внутри страны, пойдет на переговоры с КНДР, тоже невелика. "Для того, чтобы эти переговоры окончились успехом, ему необходимо будет идти на уступки, которые заведомо непопулярны у американской публики и еще больше снизят его и без того невысокий рейтинг", - отметил эксперт.

По его словам, ситуацию теоретически могут изменить более радикальные шаги со стороны Пхеньяна. "Если северокорейцы действительно запустят межконтинентальную баллистическую ракету, выйдут из моратория и проведут ядерный взрыв, это может привести к возобновлению переговоров, но и то не наверняка", - резюмировал Ланьков.

Воскресный ракетный запуск

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР сегодня в 07:52 (01:52 мск) произвела запуск баллистической ракеты средней дальности из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты в 2 000 км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

Нынешний пуск стал седьмым с начала года. Ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.