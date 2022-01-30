Посол РФ в Лондоне заявил, что действия западных стран привели к сближению РФ и КНР

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Недружественные шаги стран Запада в отношении России и Китая привели к тому, что Москва и Пекин стали еще активнее взаимодействовать друг с другом в различных сферах. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью, опубликованном в воскресенье в газете The Sunday Times.

"У нас сейчас самые лучшие отношения с Китаем. Вероятно, это лучший период в наших отношениях за всю историю. Мы испытываем все больший нажим [со стороны Запада], Китай также сталкивается с таким же нажимом со стороны государств - членов НАТО, в особенности США. Я уверен, что они толкают нас ближе друг к другу", - сказал глава российского диппредставительства в Лондоне.

Келин добавил, что Россия активно сотрудничает с китайскими властями с целью реализации совместных проектов в различных отраслях экономики, в том числе в газовой сфере. "Я могу сказать, что с точки зрения поставок газа и нефти, Китая является очень желанным партнером, поскольку это страна с огромным рынком, где имеется высокий спрос. Мы можем построить еще больше трубопроводов в Китай, нежели в Европу, и это будет для нас более выгодно, надежно и спокойно, чем ситуация с "Северным потоком - 2", - отметил посол, назвав Китай "очень многообещающим партнером".