Песков: Путин даст оценку ответу США и НАТО о гарантиях безопасности, когда сочтет нужным

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прокомментирует ответы США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности, когда сочтет необходимым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Как только он посчитает это необходимым, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Точную дату я не могу вам назвать".

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.