В Кремле подтвердили, что визит премьера Венгрии в Россию состоится 1 февраля

По словам представителя Кремля, визит в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ожидается во вторник. "Да, завтра состоится, мы надеемся, завтра состоится визит господина Орбана. Это очень важный визит, у нас весьма развитые отношения с Венгрией, - сказал Песков. - Нам весьма импонирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров".

"И нам импонирует также, что, несмотря на все негативные тенденции, связанные с коронавирусом, нам удается все-таки продолжать все наши экономические проекты, коих немало на повестке дня, и также совместное обсуждение международных дел, в том числе и наиболее остро стоящих на повестке дня, они все хорошо известны", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

28 января Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин проведет 1 февраля переговоры с Орбаном. Как отмечал пресс-секретарь, Кремль рассчитывает на плодотворную встречу.