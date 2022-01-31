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В Кремле подтвердили, что визит премьера Венгрии в Россию состоится 1 февраля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве импонирует самостоятельный подход Будапешта к выбору партнеров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Самостоятельный подход Будапешта к выбору партнеров и удовлетворению интересов страны импонирует Москве, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, визит в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ожидается во вторник. "Да, завтра состоится, мы надеемся, завтра состоится визит господина Орбана. Это очень важный визит, у нас весьма развитые отношения с Венгрией, - сказал Песков. - Нам весьма импонирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров".

"И нам импонирует также, что, несмотря на все негативные тенденции, связанные с коронавирусом, нам удается все-таки продолжать все наши экономические проекты, коих немало на повестке дня, и также совместное обсуждение международных дел, в том числе и наиболее остро стоящих на повестке дня, они все хорошо известны", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

28 января Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин проведет 1 февраля переговоры с Орбаном. Как отмечал пресс-секретарь, Кремль рассчитывает на плодотворную встречу.

Теги
РоссияВенгрияПесков, Дмитрий СергеевичОрбан, Виктор
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Песков: Путин даст оценку ответу США и НАТО о гарантиях безопасности, когда сочтет нужным
Дополнительную информацию пресс-секретарь президента РФ не привел
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