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Кремль рассчитывает, что визит Токаева в Россию состоится в феврале

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что визит в РФ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится в феврале. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Мы сообщим вам о сроках, но это будет уже достаточно скоро, мы надеемся на это, - сказал представитель Кремля. - Мы тоже рассчитываем на то, что визит сможет пройти именно в феврале".

Ранее сам Токаев заявлял, что в середине февраля планирует посетить Москву и подписать долгосрочные соглашения с РФ. Он также отмечал, что отношения между двумя странами всегда были тесными, конструктивными и партнерскими.

Теги
КазахстанРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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