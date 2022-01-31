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Олимпиада-2022 в Пекине
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Песков заявил, что Путин не планирует новые контакты на Олимпиаде

Это касается и контактов с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новые двусторонние встречи во время Олимпиады в Пекине у президента РФ Владимира Путина не планируются, это касается и контактов с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Очень строгие ковидные ограничения, причем даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия. Поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом", - заметил представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли Путин побеседовать с Токаевым на полях церемонии.

Как добавил Песков, это тем более актуально, поскольку ситуация с пандемией остается достаточно напряженной. "Никаких двусторонних встреч сейчас [у Путина] в планах нет", - указал он.

Ранее Песков сообщал, что пока из таких встреч у Путина в Пекине намечены только полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит российского президента в Китай запланирован на 4 февраля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТокаев, Касым-Жомарт КемелулыОлимпиада-2022 в Пекине
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