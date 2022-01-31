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Песков сообщил, что Путин вечером планирует международный телефонный разговор

Пресс-секретарь главы государства не ответил на вопрос, идет ли речь о беседе российского лидера с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не ответив при этом на вопрос, идет ли речь о беседе российского лидера с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Вечером будет международный телефонный разговор. Думаю, где-то ближе к девяти вечера (по московскому времени) мы вас проинформируем об основных темах, которые на нем будут фигурировать. Не будем забегать вперед", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, будет ли это разговор с Джонсоном, Песков сказал: "Мы своевременно проинформируем вас об этом".

Ранее пресс-секретарь канцелярии главы британского правительства сообщила, что Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России на текущей неделе. В последний раз Путин и Джонсон общались по телефону 13 декабря 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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