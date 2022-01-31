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Кризис на Украине

Москва призвала Вашингтон отказаться от линии по нагнетанию напряженности вокруг Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что раскручиваемая США истерика о "российской агрессии" приводит к истерике и на Украине

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон и их союзников на Европейском континенте отказаться от линии по нагнетанию напряженности вокруг Украины и занять конструктивную позицию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди уже чуть ли не фронтовые мешки собирают, это очевидно и это факт. Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная и вредная, той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном. Мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников США на Европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную и взвешенную позицию", - сказал он.

Раскручиваемая Соединенными Штатами истерика о "российской агрессии" приводит к истерике и на Украине. Кремль не может указывать СМИ, как освещать ситуацию с Украиной, но рекомендует гражданам читать как можно меньше провокационной информации. 

"К нашему сожалению, американские СМИ в последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Это становится очевидным уже практически для всех", - сказал Песков, добавив, что к подобным публикациям нужно относиться "соответствующим образом".

"Мы не вправе говорить СМИ, сколько и чего им надо освещать, но мы вправе рекомендовать людям как можно меньше читать эту информацию и сохранять трезвый взгляд", - заключил он.

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