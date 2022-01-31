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Кризис на Украине

Песков не в курсе, когда Дума будет рассматривать проект обращения о признании ДНР и ЛНР

Глава профильного комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников ранее сообщил, что комитет в начале февраля обсудит внесенный фракцией КПРФ проект обращения нижней палаты к президенту России о признании провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил узнать в Госдуме, когда планируется рассмотреть проект обращения к главе российского государства Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик.

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"Нет, я не располагаю такой информацией. Это нужно обращаться в Думу", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли документ может быть рассмотрен на заседании Совета Думы 14 февраля.

Ранее глава профильного комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что комитет в начале февраля обсудит внесенный фракцией КПРФ проект обращения нижней палаты к президенту России о признании провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам парламентария, после обсуждения на заседании комитета документ будет вынесен на Совет Думы. Согласно думской электронной базе данных, ближайшее заседание Совета Думы планируется 14 февраля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичКалашников, Леонид Иванович (политик)
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