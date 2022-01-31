Песков не в курсе, когда Дума будет рассматривать проект обращения о признании ДНР и ЛНР

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил узнать в Госдуме, когда планируется рассмотреть проект обращения к главе российского государства Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик.

"Нет, я не располагаю такой информацией. Это нужно обращаться в Думу", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли документ может быть рассмотрен на заседании Совета Думы 14 февраля.

Ранее глава профильного комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что комитет в начале февраля обсудит внесенный фракцией КПРФ проект обращения нижней палаты к президенту России о признании провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам парламентария, после обсуждения на заседании комитета документ будет вынесен на Совет Думы. Согласно думской электронной базе данных, ближайшее заседание Совета Думы планируется 14 февраля.