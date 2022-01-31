Песков заявил, что Европе надо осознать недопустимость вмешательства США в свои дела

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Европейцы должны задуматься о недопустимости вмешательства США в свои дела с учетом нагнетания напряженности со стороны Вашингтона, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

По словам представителя Кремля, "в целом англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте". "Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда, например, страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. И до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию", - обратил внимание Песков.

В конце прошлого года РФ начала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности. МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности. Они предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в состав альянса Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

На прошлой неделе Соединенные Штаты и НАТО передали России письменные ответы на такие предложения.