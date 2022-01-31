В комитете Думы по СНГ нет данных о дате обсуждения Советом палаты обращения по ДНР и ЛНР

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Документы по внесенному депутатами от КПРФ проекту обращения Госдумы к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик находятся на рассмотрении, дата рассмотрения этого вопроса Советом Думы еще не определена. Об этом ТАСС в понедельник сообщил первый зампредседателя профильного думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев (фракция КПРФ).

"Сейчас документы находятся на рассмотрении", - сказал депутат, напомнив, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил о необходимости обсудить данный вопрос с фракциями. "Это все, что мне известно", - добавил он.

При этом Тайсаев не стал подтверждать появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что Совет Госдумы уже 14 февраля может обсудить проект обращения. "Я не располагаю такой информацией", - ответил он.

Источник ТАСС в аппарате комитета в свою очередь заметил, что фракции сейчас "дают свои предложения", после чего документ должен быть рассмотрен профильным комитетом, лишь после этого его рассмотрит Совет Госдумы. Заседание комитета ожидается с 14 по 18 февраля.

Как ранее пояснил журналистам глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, комитет ранее попросил все фракции представить свои предложения и мнения по данному вопросу, чтобы затем принять заключение по проекту обращения. Свое заключение также должно дать правовое управление Думы. Только после этого вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета Думы.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.