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Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что очная встреча главы МИД России и госсекретаря США пока не планируется

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 1 февраля проведут телефонный разговор. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и других американских представителей о предстоящем контакте глав внешнеполитических ведомств двух стран.

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"Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена", - сказала дипломат.

Ранее Нуланд заявила, что Лавров и Блинкен, вероятно, проведут переговоры на предстоящей неделе. В свою очередь российский министр в интервью радиостанциям сообщил, что новая российско-американская встреча состоится в ближайшие несколько недель.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаБлинкен, Энтони
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