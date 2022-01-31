Косачев: раздувание угрозы нападения России на Украину становится "англо-саксонским делом"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Великобритания, США и Канада вместе задают истерический тон в кампании о грозящих России санкциях за якобы готовящееся вторжение на Украину, но при этом у каждого из игроков есть свои мотивы. Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Судя по всему, раздувание угроз по поводу якобы предстоящего нападения России на Украину все больше становится сугубо частным англо-саксонским делом. Именно Великобритания, США и Канада задают, надо сказать, весьма истерический тон кампании по поводу грозящих России санкций", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

По его словам, у всех трех стран есть общий интерес - представить ситуацию предвоенной, Россию - агрессивной, а себя - сплоченными и эффективными против угрозы. "И чем больше мы говорим, что никто нападать не собирается, тем больше шума о том, какие последствия будет иметь это нападение. При определенном развитии ситуации это можно считать хорошим признаком. Ведь им нужно показать, что Россия испугалась, а они спасли мир. И [президент Украины Владимир] Зеленский может, наконец, получить сигнал, что можно обойтись и без провокации, а это главное на сегодня", - считает Косачев.

Свои мотивы

При этом, отметил парламентарий, у каждого из ключевых игроков есть и свои мотивы. "Скажем, та же Канада попросту стала заложницей собственной проукраинской политики, сформированной еще лет 50-60 назад (именно так, бандеровцы с Украины в основном в Канаду драпали). А дипломатия у нее на этом направлении уже давно не подает признаков жизни", - указал он.

Для Британии, полагает вице-спикер Совфеда, "поддержка высокого градуса русофобии - дело принципа". "Лондон считает, что если он будет самым активным антироссийским игроком в Европе, то это повысит его значимость как мирового игрока и выгодно оттенит на фоне все более мямлющего Евросоюза. Отсюда и все более грозные санкционные угрозы на фоне одновременных предложений о переговорах с Россией - дескать, хотите снижения напряженности? Говорите не только (или даже не столько) с Вашингтоном. Цинично, но типично для Британии", - подчеркнул Косачев.

В США, по его словам, "тоже есть вопрос принципа" - любое несогласие с политикой США должно быть пресечено на корню. "Но, с другой стороны, там есть и вполне конкретные интересы, вроде тех, что лоббирует на Капитолии американский ВПК. И для него, например, уход США из Афганистана - досадное обстоятельство, зато на этом фоне перспектива военного конфликта в Европе выглядит весьма заманчивой", - заметил политик.

"Но, в любом случае, будем надеяться, что англосаксы скоро наиграются в устрашение и перейдут к победным реляциям на тему - "Москва отступила". Это все же менее кровопролитный вариант по сравнению с провокацией на Донбассе", - написал Косачев.

О возможных санкциях

В понедельник газета Times со ссылкой на источники в британском кабмине сообщила, что правительство Великобритании представит 31 января новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний. По их сведениям, рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих "стратегическое значение" для властей РФ.

30 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что власти страны внесут изменения в действующее законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список. По ее словам, в настоящее время Лондон может вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Поправки в законодательство дадут расширить перечень так, чтобы любая компания, представляющая интерес для российских властей, могла подпасть под действие санкций.