Зампостпреда РФ при ООН: только США обеспокоены возможным вторжением РФ на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Обстановку вокруг Украины нагнетают США, в том числе с помощью Совета Безопасности ООН, а не Москва и даже не Киев. При этом вину за отсутствие подобной обеспокоенности на Украине США стремятся возложить на Россию. Комментарий с таким содержанием в понедельник опубликовал на своей странице в "Твиттере" первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Как любезно со стороны наших американских друзей. В России не беспокоятся о нападении, на Украине тоже не беспокоятся (как утверждается, это мы на них так влияем), только США сохраняют бдительность. Судя по всему, постпред США при ООН считает, что Совбез - это группа обеспокоенных людей, которым Вашингтон указывает, о чем беспокоиться", - с иронией прокомментировал российский дипломат интервью своей коллеги из США Линды Томас-Гринфилд.

В воскресенье телекомпания ABC опубликовала интервью постпреда США при ООН Томас-Гринфилд. Во время беседы журналист указал, что президент Украины Владимир Зеленский и его администрация выражали "раздражение и даже тревогу, отметив, что США преувеличивают угрозу в политических целях". Полянский приложил расшифровку ответа Томас-Гринфилд, в которой подчеркнуто ее утверждение, что Киев не проявляет беспокойства, сопоставимого с американским, из-за призывов РФ.

"Россия использует дезинформацию. Они призывают украинцев не проявлять беспокойства из-за [возможного] нападения, но мы знаем, что оно возможно", - заявила американский постпред при ООН. Помимо этого, она говорила о многочисленных контактах США и Украины по теме "возможного вторжения РФ", об оказанной Киеву в последние годы помощи.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщала о растущей напряженности в отношениях Вашингтона и Киева. По ее информации, президент США Джо Байден и его помощники недовольны тем, что украинское руководство "преуменьшает угрозу" якобы готовящегося вторжения, а также "без особой благодарности" принимает поддержку со стороны США. В свою очередь в Киеве считают, что США "чрезмерно реагируют" на сложившуюся ситуацию, "сея панику и внося беспорядок в экономику" Украины, при этом отказываясь вводить превентивные санкции в отношении России.

В понедельник Соединенные Штаты намерены вынести на обсуждение Совета Безопасности ООН ситуацию вокруг Украины. Ранее Полянский назвал это предложение США "пиар-трюком, позорным для репутации" Совбеза, поскольку Вашингтон пытается выдать свои беспочвенные обвинения за угрозу международному миру и безопасности.